



Санкции против РФ: Совет Евросоюза одобрил 13-й пакет

Европейский Союз вводит 13-й пакет санкций в отношении Российской Федерации, куда включены 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе 27 компаний. Эти организации обвиняются европейскими властями в поддержке военно-промышленного комплекса РФ. Интересно, что некоторые из этих компаний расположены в странах, таких как Китай, Индия, Турция, Таиланд, Казахстан, Сербия и Шри-Ланка.



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Новые санкции призваны оказать давление на РФ и подчеркивают решимость Евросоюза реагировать на действия, которые, как он считает, нарушают мир и стабильность в регионе.



В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Еврокомиссии, сообщается:



▪ Индивидуальные санкции – они введены против еще 106 физических и 88 юридических лиц направлены в первую очередь против военного и оборонного секторов и связанных с ними лиц, включая тех, кто причастен к поставкам вооружений из КНДР в Россию, а также против представителей судебной власти, местных политиков и лиц, ответственных за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей.



▪ Импортно-экспортный контроль и ограничения. Эти меры затронут в том числе некоторые юрлица из третьих стран (Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция), которые вовлечены в обход торговых ограничений, а также российские юрлица, участвующие в разработке, производстве и поставках электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России.



▪️ Великобритания включена в список стран-партнеров, применяющих комплекс ограничительных мер в отношении импорта железа и стали из России, а также комплекс мер по контролю за импортом, которые по существу эквивалентны мерам ЕС.