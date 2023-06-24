Самолет Лукашенко заметили в Турции
В субботу, 24 июня, самолет Александра Лукашенко приземлился в Турции.
Судя по радарам, он вылетел из Беларуси сегодня утром.
В частности, правительственный самолет EW-301PJ вылетел из Минска в полночь, а в 5 утра сел в Бодруме.
По предварительным данным, при входе в воздушное пространство РФ самолет выключил транспондеры и включил их только над Калмыкией.
Этим воздушным судном часто пользуется сам Лукашенко и его сыновья. Находился ли кто-то из них на борту, неизвестно.
Бежит?— Диалог.UA (@Dialog_UA) June 24, 2023
Самолет семьи белорусского диктатора Лукашенко 🇧🇾 вылетел из Беларуси и сейчас находится в небе над Турцией 🇹🇷.
При входе в воздушное пространство России самолет выключил транспондеры и включил их только над Калмыкией, при выходе из России 🇷🇺. pic.twitter.com/sxpUkkkeWu