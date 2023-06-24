



Самолет Лукашенко заметили в Турции

В субботу, 24 июня, самолет Александра Лукашенко приземлился в Турции.



Судя по радарам, он вылетел из Беларуси сегодня утром.



В частности, правительственный самолет EW-301PJ вылетел из Минска в полночь, а в 5 утра сел в Бодруме.



По предварительным данным, при входе в воздушное пространство РФ самолет выключил транспондеры и включил их только над Калмыкией.



Этим воздушным судном часто пользуется сам Лукашенко и его сыновья. Находился ли кто-то из них на борту, неизвестно.

