



"Сам жми на тормоза". Ответ американскому послу

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли в интервью шоу "Кальман и Либерман" на канале КАН Бет атаковал посла США Тома Найдса: "Я говорю американскому послу - не лезьте не в свое дело, просто и ясно. Сами жмите на тормоза. Вы не суверен здесь, чтобы заниматься правовыми реформами. Мы будем рады обсудить с вами внешние отношения, вопросы безопасности. Уважайте нашу демократию".



"Мы видели в администрации Обамы, что они отказывают в помощи Израилю, иногда они всаживают нож в спину", - сказал он, отвечая на вопрос о важности отношений с США. "Это было наследие Обамы, что также было видно на последнем голосовании в Организации Объединенных Наций. Это заявление Найдса - очень проблематичное заявление".