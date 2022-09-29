



Russia Today: Украина угрожает убивать российских резервистов



Российский канал Russia Today дает удивительную интерпретацию мобилизации и ее последствиям англоязычной аудитории.



Сразу после объявления РФ мобилизации глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал мобилизованных россиян сдаваться в плен, добавив, что это единственный шанс сохранить жизнь. Ермак заявил: "Единственный шанс у мобилизованных Россией спасти свою жизнь – сдаться в плен".



Russia Today подает этот материал с подзаголовком: “Глава канцелярии президента Зеленского приказал мобилизованным сдаваться - или они будут убиты”.





