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Russia Today: Украина угрожает убивать российских резервистов
29.09.2022 11:34 Аркадий Бочаровский

Russia Today: Украина угрожает убивать российских резервистов


Российский канал Russia Today дает удивительную интерпретацию мобилизации и ее последствиям англоязычной аудитории.

Сразу после объявления РФ мобилизации глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал мобилизованных россиян сдаваться в плен, добавив, что это единственный шанс сохранить жизнь. Ермак заявил: "Единственный шанс у мобилизованных Россией спасти свою жизнь – сдаться в плен".

Russia Today подает этот материал с подзаголовком: “Глава канцелярии президента Зеленского приказал мобилизованным сдаваться - или они будут убиты”.


 

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