



Россия решила выйти из Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Госдума РФ и Совет Федерации планируют принять решение о прекращении членства России в Парламентской ассамблее ОБСЕ до 21 февраля. Об этом заявил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает The Insider.



Он назвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ "совершенно несамостоятельной политизированной организацией, танцующей под дудку Вашингтона".



"Худшее в этой ситуации, что мы еще деньги платим, причем одни из крупнейших плательщиков, поэтому надо выходить, прекращать перечислять средства", - заявил Володин.



Парламентская ассамблея объединяет 57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Организацию создали в 1991 году для контроля за выполнением целей ОБСЕ, разработки и реализации механизмов по предотвращению и разрешению конфликтов и содействию укреплению и консолидации демократических институтов в государствах-участниках ОБСЕ.



Напомним, в прошлом году впервые в истории ООН не избрала Россию в состав Международного суда Организации Объединенных Наций. Также впервые в истории Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО. К тому же, РФ исключили из Совета Европы и Совета ООН по правам человека.