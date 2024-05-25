



Россия попросила у Судана заправочную станцию в Красном море в обмен на оружие

Суданский генерал Ясир аль-Атта заявил, что Россия просила построить заправочную станцию на Красном море в обмен на оружие и боеприпасы, и что соглашения с Россией будут подписаны в ближайшее время.



При бывшем президенте Судана Омаре аль-Башире две страны подписали соглашение о создании военно-морской базы, но позже армейские лидеры заявили, что этот план находится на рассмотрении и так и не был реализован.



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Ранее Россия наладила связи с военизированной группировкой "Силы быстрой поддержки", которая является противником армии в многолетней войне и которая, по словам западных дипломатов, также имеет связи с российской частной военной группой Вагнера.



