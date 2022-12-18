



Россия осуждает запрет Молдовой телеканалов как "политическую цензуру"

Россия в субботу осудила решение соседней Молдовы временно запретить шесть телеканалов как "политическую цензуру".



Молдова обвинила каналы в передаче "ложной информации" о стране и военной операции России на Украине.



Каналы, которые вещают на молдавском и русском языках, тесно связаны с пророссийским политиком и бизнесменом Иланом Шором, который бежал из страны в 2019 году после избрания прозападного президента Майи Санду.



Шор, находящийся в изгнании в Израиле, поддержал акции протеста в Кишиневе с требованием отставки правительства Санду.



"Рассматриваем этот запрет как беспрецедентный акт политической цензуры, как злоупотребление принципом плюрализма СМИ и грубое нарушение права на свободу доступа к информации, о приверженности которому регулярно заявляет политическое руководство республики", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



"В свете беспрецедентных последствий его реализации для русскоязычной части населения страны мы также квалифицируем его как циничное ущемление прав национальных меньшинств", - добавила Захарова.



Запрет вступит в силу в понедельник и продлится до окончания чрезвычайного положения, которое Молдова объявила после того, как 24 февраля Россия ввела войска в Украину в рамках того, что Москва называет "специальной военной операцией" по "денацификации" страны.

