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Молдова приостановила лицензию на 6 ТК
17.12.2022 16:36 Юлия Фрилис

Молдова приостановила лицензию на 6 ТК

Молдова приостановила лицензию на 6 телеканалов, распространявших дезинформацию о войне в Украине

Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям, передает сайт правительства республики.

Ограничения касаются молдавских телеканалов TV6, Orhei TV. Primul în Moldova, Accent TV, а также молдавских версий русских вещателей RTR Moldova и NTV Moldova.

Их лицензии приостановили с целью «защиты национального информационного пространства и предотвращения риска дезинформации путем распространения недостоверной информации или попыток манипулирования общественным мнением».

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