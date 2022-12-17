



Молдова приостановила лицензию на 6 ТК

Молдова приостановила лицензию на 6 телеканалов, распространявших дезинформацию о войне в Украине



Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям, передает сайт правительства республики.



Ограничения касаются молдавских телеканалов TV6, Orhei TV. Primul în Moldova, Accent TV, а также молдавских версий русских вещателей RTR Moldova и NTV Moldova.



Их лицензии приостановили с целью «защиты национального информационного пространства и предотвращения риска дезинформации путем распространения недостоверной информации или попыток манипулирования общественным мнением».