Молдова приостановила лицензию на 6 ТК
Молдова приостановила лицензию на 6 телеканалов, распространявших дезинформацию о войне в Украине
Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям, передает сайт правительства республики.
Ограничения касаются молдавских телеканалов TV6, Orhei TV. Primul în Moldova, Accent TV, а также молдавских версий русских вещателей RTR Moldova и NTV Moldova.
Их лицензии приостановили с целью «защиты национального информационного пространства и предотвращения риска дезинформации путем распространения недостоверной информации или попыток манипулирования общественным мнением».