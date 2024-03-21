



Россия обещает создать две новые сухопутные армии

До конца года Россия создаст две новые армии, объявил министр обороны Сергей Шойгу.



Шойгу объявил о планах по наращиванию обычного военного потенциала России, сообщив о формировании армейского корпуса и моторизованной дивизии.



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Кроме того, он заявил, что российские военные планируют сформировать две общевойсковые армии (ОВС) и 14 дивизий, а также 16 бригад к концу 2024 года.



Планы скорее направлены на повышение "военного потенциала России по отношению к НАТО", - заявили в ISW, - "кадровые изменения в российском МО могут быть дополнительным индикатором подготовки России к конфликту в долгосрочной перспективе".

