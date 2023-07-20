



Россия минирует Черное море, чтобы заблокировать украинские порты

Белый дом заявил в среду, 19 июля, что Россия заложила морские мины в Черном море, которые могут помешать экспорту украинского зерна.

Новые мины могут быть использованы для оправдания будущих нападений на гражданские суда и обвинения Украины, говорится в заявлении Совета национальной безопасности, сообщает USNI News.



“В дополнение к этим скоординированным действиям в Черном море мы наблюдали, что 18 и 19 июля Россия обстреляла украинские экспортные зерновые порты в Одессе с помощью ракет и беспилотников, что привело к уничтожению сельскохозяйственной инфраструктуры и 60 000 тонн зерна“, — говорится в сообщении. заявление.



Через два дня после того, как Россия отказалась от соглашения о перевозке зерна через Черное море, Кремль объявил все грузовые суда, направляющиеся в украинские порты, потенциально перевозящими военный груз в поддержку Киева.



“В связи с прекращением действия Черноморской зерновой инициативы и закрытием морского гуманитарного коридора с 00.00 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в порты Украины, будут считаться потенциальных перевозчиков военных грузов, — говорится в сообщении Минобороны в Telegram. - Соответственно страны таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима”.



В заявлении Совета национальной безопасности говорится, что Россия может нацелиться на гражданские суда в будущих атаках в дополнение к недавним бомбардировкам в Одессе, в результате которых пострадали запасы зерна.



По словам экспертов, существует вероятность того, что для защиты торговых судов может быть вооруженный эскорт, но вопрос в том, кто его предоставит.

Турция могла бы предоставить вооруженный эскорт, как и Румыния и Болгария как страны Черного моря. НАТО также могло бы обеспечить береговую поддержку или разместить группы на борту кораблей. Но, похоже, привлекать эсминцы для защиты торговых судов, как это делается в Ормузском проливе, никто не собирается.



Минобороны России также объявило некоторые участки Черного моря опасными для судоходства.



“Соответствующие информационные предупреждения о снятии гарантий безопасности мореплавателям выданы в установленном порядке”, — говорится в сообщении Минобороны.



