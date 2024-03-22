



Российский олигарх Малофеев предложил нанести ядерный удар по Украине

Приближенный к патриарху российский олигарх Константин Малофеев призвал нанести по Украине ядерный удар в ответ на теракт в "Крокусе".



Он обвинил в организации теракта в "Крокусе" Украину. Понятно, что не он первый, не он последний, зато очень радикальный - предложил украинцам 48 часов, чтобы покинуть города перед российским ядерным ударом.



"Страшный теракт. После прошлого страшного теракта "Норд-Ост" мы победили в Чечне. Мы готовы победить опять. Давайте дадим мирному населению Украины 48 часов чтобы покинуть города и наконец закончим эту войну победоносным разгромом противника. С использованием всех сил и средств", - написал он в соцсетях.



Малофеев считается представителем радикального крыла окружения Путина. По данным СМИ, именно он курировал Стрелкова-Гиркина и "премьера" "ДНР" Бородая весной 2014 года в начале войны на Донбассе.



Между тем в МИД РФ обратились к США. Спикер дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что если у США есть или были достоверные данные по теракту в "Крокусе", их необходимо незамедлительно передать России.



Напомним, представители украинской власти в своих первых комментариях обвинили в теракте в "Крокусе" Россию.



"Теракт в Подмосковье – сознательная провокация режима Путина, о которой предупреждала международное сообщество", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов.