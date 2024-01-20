



Российские заводы ВПК - “голые”, практически все средства РЭБ на фронте

Удары по нефтебазе в Клинцах Брянской области РФ и удар по Тамбовскому пороховому заводу 19 января были организованы Главным управлением разведки Минобороны Украины, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на свои источники в спецслужбах.



"Путин сконцентрировал больше всего средств РЭБ и ПВО на украинских оккупированных территориях, военные объекты на территории РФ и дальше будут отрабатываться", – сказал источник.



В свою очередь Андрей Юсов, представитель пресс-службы ГУР, говоря об этих атаках, не сообщал о причастности к ним украинской военной разведки.



