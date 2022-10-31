



Рина Мацлиах не верит Яиру Лапиду



Ведущая 12-го канала Рина Мацлиах заявила во время интервью с министром Орной Барбивай входе мероприятия Шабаттарбут в Кфар-Сабе, что она не верит премьер-министру Яиру Лапиду.



Причиной является прошлый опыт совместной работы Мацлиах и Лапида на телевидении.



Мацлиах рассказала: "Когда он пришел в пятницу в студию, я поговорила с ним, и сказала менеджерам: "Он пришел в пятницу на шоу, чтобы заявить о том, что он находится на пути в политику". Он сказал мне: "Ни за что, я не пойду в политику".



Часть аудитории рассердилась на Мацлиах за ее слова, и она на это сказала: "Если мы не хотим, чтобы из Биби делали святого, мы не должны хотеть, чтобы из другого политика делали святого".

