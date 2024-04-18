



РФ потребовала от Армении разъяснений из-за ее сближения с США и ЕС

Россия ждет от Армении разъяснений относительно сообщений о ее военно-политическом сотрудничестве с США и ЕС.



Такое заявление сделала представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.



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"Москва не будет удивлена, если окажется, что планы замены российских военных баз и пограничников западными специалистами навязывались Еревану на встрече США-ЕС-Армения", - сказала она.



По словам Захаровой, страны Запада якобы пытаются рассорить "соседей на Южном Кавказе".



"Армении отводится лишь роль инструмента, с помощью которого США и ЕС хотят разжечь новый большой пожар", - добавила Захарова.