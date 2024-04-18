Новости » Политика
РФ потребовала от Армении разъяснений из-за ее сближения с США и ЕС
18.04.2024 13:38 Алина Груднева

РФ потребовала от Армении разъяснений из-за ее сближения с США и ЕС

Россия ждет от Армении разъяснений относительно сообщений о ее военно-политическом сотрудничестве с США и ЕС.

Такое заявление сделала представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Москва не будет удивлена, если окажется, что планы замены российских военных баз и пограничников западными специалистами навязывались Еревану на встрече США-ЕС-Армения", - сказала она.

По словам Захаровой, страны Запада якобы пытаются рассорить "соседей на Южном Кавказе".

"Армении отводится лишь роль инструмента, с помощью которого США и ЕС хотят разжечь новый большой пожар", - добавила Захарова.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы