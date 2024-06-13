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РФ полностью вывела свой военный контингент из Карабаха
13.06.2024 06:44 Алина Груднева

РФ полностью вывела свой военный контингент из Карабаха

В среду, 12 июня, из Карабаха был полностью выведен военный контингент РФ.

Информацию об этом подтвердили в министерстве обороны Азербайджана.

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По данным ведомства, полностью завершен процесс вывода личного состава, вооружений и техники россиян из страны.  

Вывод миротворческого контингента РФ из Карабаха стартовал еще в середине апреля. Две тысячи россиян были размещены там с 2020 года.

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