



РФ полностью вывела свой военный контингент из Карабаха

В среду, 12 июня, из Карабаха был полностью выведен военный контингент РФ.



Информацию об этом подтвердили в министерстве обороны Азербайджана.



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По данным ведомства, полностью завершен процесс вывода личного состава, вооружений и техники россиян из страны.



Вывод миротворческого контингента РФ из Карабаха стартовал еще в середине апреля. Две тысячи россиян были размещены там с 2020 года.