



РФ отвергает "тупиковую" Формулу мира и не будет участвовать во втором саммите

Россия отказалась участвовать во втором Саммите мира, назвав предложенную Формулу мира "тупиковой и ультимативной" и обвинив организаторов в игнорировании альтернативных инициатив для прекращения войны в Украине.



Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в четверг, 11 июля.



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Он заметил, что место проведения второго саммита пока не определено, но "география не имеет важного значения, важнее содержание, с которым все вполне ясно".



Замглавы МИД также заявил, что Россия не воспринимает такие ультиматумы и не собирается участвовать в подобных мероприятиях.



"Налицо очередное проявление мошенничества. Мы такие ультиматумы не воспринимаем и в подобных саммитах участвовать не собираемся" – цитирует заместителя Сергея Лаврова РИА "Новости".



Напомним, первый Саммит мира прошел 15-16 июня в Швейцарии с участием 100 стран и международных организаций. По его итогам Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что второй Саммит мира состоится в ближайшие месяцы, и не исключил участие в нем представителей России. Возможными местами его проведения он назвал ОАЭ и Саудовскую Аравию.

