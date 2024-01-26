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РФ отправит на границу с Украиной сотрудников ФСБ
26.01.2024 17:08 Алина Груднева

РФ отправит на границу с Украиной сотрудников ФСБ

В России усилят границу с Украиной отрядами из личного состава подразделений погранслужбы ФСБ.

О соответствующем перехвате разговора сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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"В диалоге между кадровиком Сухумского пограничного отряда капитаном Юсибовым и прапорщиком Зимсковым, который проходит службу в пограничном залоге города Очамчире, говорится о формировании списков для отправки на российско-украинскую границу "на постоянку", - сказано в сообщении.

Уточняется, что сотрудников ФСБ разместят в Брянской, Курской и Белгородской областях.

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