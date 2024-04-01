



Агентство Reuters: Даже Иран предупреждал Россию о возможной атаке ИГИЛ



Агентство Reuters сообщило о том, что Иран также предупреждал русских о готовящемся теракте ИГИЛ, который в итоге вылился в трагедию в "Крокус-холле".



Как рассказал один из собеседников агентства, “Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте в России, которая была получена в ходе допросов людей, арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране”.



Другой информатор сообщил Reuters о том, что информация иранских властей не содержала конкретных деталей о сроках и точной цели террористов.



И третий источник Reuters заявил, что в Иране многие годы совершали теракты, поэтому “иранские власти выполнили свое обязательство предупредить Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов”.



В лучших российских традициях пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сообщении Reuters, сказал журналистам: “Мне ничего об этом не известно”.

