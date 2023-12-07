



Республиканцы в Сенате США заблокировали помощь Украине и Израилю

Республиканцы Сената заблокировали продвижение пакета помощи Украине и Израилю в размере 110 миллиардов долларов, пытаясь заставить президента Джо Байдена включить изменения в пограничную политику США.



Голосование, прошедшее со счетом 49-51 и не достигшее порога в 60 голосов, необходимого для принятия решения, состоялось всего через несколько часов после того, как Байден заявил, что его "ошеломляет" тот факт, что Конгресс до сих пор не утвердил десятки миллиардов долларов в качестве военной и экономической помощи для Украины. Его администрация предупредила об ужасных последствиях для Киева - и о "подарке" российскому лидеру Владимиру Путину - если законодатели не примут меры.



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Выступая в Белом доме, Байден заявил, что республиканцы, настаивающие на изменении пограничной политики в качестве условия для голосования за помощь, "играют в салочки с нашей национальной безопасностью", хотя он и выразил готовность к некоторым изменениям в политике.

"Республиканцы в Конгрессе готовы сделать Путину самый большой подарок, на который он может надеяться", - сказал Байден, заявив, что доверие к Америке поставлено на карту как со стороны других потенциальных агрессоров, так и со стороны союзников. "Любой сбой в нашей способности снабжать Украину явно укрепляет позиции Путина".



"Если мы не поддержим Украину, что будет делать остальной мир?" - добавил он.

