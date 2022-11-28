



Республиканцы обещают поддержку Украине, но назвали одно “но”

Республиканцы обещают продолжить двухпартийную поддержку Украины после того, как в январе Республиканская партия возьмет под свой контроль Палату представителей США.



Как пишет CNN, Майкл Маккол, который может возглавить Комитет по иностранным делам Палаты представителей, и Майк Тернер, который является претендентом на должность главы разведывательного комитета, выразили уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский "будет иметь двухпартийную поддержку".



В то же время они поддержали позицию лидера республиканцев Кевина Маккарти о том, что в вопросе финансирования Украины не будет "карт-бланша".

Конгрессмены заявили, что предоставление помощи должно быть "подотчетным и прозрачным для американского народа". На большей подотчетности также ранее настаивал Маккарти.



Маккол и Тернер также выразили поддержку отправке в Украину ракет большой дальности. Отдельно Тернер подчеркнул важность предоставления простых в использовании систем ПВО.



Напомню, 8 ноября прошли промежуточные выборы в обе палаты Конгресса США. По информации СМИ, в Палате представителей большинство взяли республиканцы. Окончательные результаты выборов в Сенат станут известны лишь в декабре.



Накануне выборов сообщалось, что в Республиканской партии возросло число противников военной поддержки Украины. Появлялись слухи о расколе в партии, который потенциально может помешать предоставлению военной помощи.



В ОПУ называли заявления о снижении поддержки Украины после выборов в США спекулятивными и такими, что играют на руку только России.