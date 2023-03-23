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Рейс Нетаниягу в Лондон перенесен из-за выступления по правовой реформе
23.03.2023 16:52 Алина Груднева

Рейс Нетаниягу в Лондон перенесен из-за выступления по правовой реформе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетит в Лондон позже запланированного срока.

По данным канцелярии главы израильского правительства, он отправится в пятницу, в 4 утра.

Возвращение Нетаниягу в Израиль запланировано на утро воскресенья. Таким образом, у него останется меньше времени, чем планировалось, на встречи с британским коллегой и министром внутренних дел Соединенного Королевства.

Уточняется, что рейс премьер-министра отложен из-за затянувшегося голосования по правовой реформы. Ожидается, что в 20:00 он выступит с официальным заявлением.
 

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