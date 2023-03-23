



Нетаниягу и Галант выступят сегодня вечером с заявлениями

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант объявили, что выступят с заявлениями сегодня вечером.



Нетаниягу выступит в 20:00 из кабинета премьер-министра. Из-за этого отложен рейс премьер-министра в Лондон.



Объявление было сделано через несколько минут после того, как Галант сообщил, что сделает заявление.



12 канал сообщает, что Галант, как ожидается, призовет к приостановлению закона о реформе судебной системы, которая вызвала массовые демонстрации против правительства.



Ранее Ynet сообщал, что Галант предупреждал Нетаниягу, что реформа серьезно подрывает ЦАХАЛ и военное сдерживание Израиля, а также связи с ключевыми союзниками, включая США.



