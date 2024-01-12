



Реакция РФ на удары по Йемену: срочно созвать СБ ООН

В России решительно осудили удары по объектам хути в Йемена, которые были нанесены Соединенными Штатами и Великобритания.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в "извращении" резолюций Совбеза ООН.



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"Авиаудары США по Йемену - очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН", - сказала она.



В связи с ситуацией в Йемене, Россия требует провести срочное заседание Совета Безопасности ООН. Москва отправила запрос на заседание СБ ООН на 12 января.