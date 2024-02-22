



Реакция Путина на слова Байдена про "сумасшедшего сукина сына"

Президент России Владимир Путин не оставил без ответа слова американского лидера Джо Байдена о том, что глава Кремля является "сумасшедшим сукином сыном".



"Он не может просто сказать спасибо за слова о том, что он для России более предпочтительнее в качестве президента США", - ответил он.



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В свою очередь, представительница МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуация, накинулась на сына Байдена Хантера.



"Пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом", - сказала она.