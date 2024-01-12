



Реакция мира на удары по Йемену: коллективная самооборона

Многие страны приветствовали удары по объектам хути в Йемене, которые нанесли Соединенные Штаты и Великобритания.



По данным Sky news, 10 стран назвали операцию коллективной самообороной.



Совместное заявление, кроме Британии и США, подписали Дания, Германия, Новая Зеландия, Южная Корея, Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды.



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"В ответ на продолжение незаконных, опасных и дестабилизирующих нападений хути на суда, включая коммерческие суды, проходящие через Красное море, вооруженные силы США и Соединенного Королевства при поддержке Нидерландов, Канады, Бахрейна и Австралии совершили совместные удары в соответствии с правом на индивидуальную и коллективную самооборону, отвечающую Уставу ООН, по ряду целей в районах Йемена, контролируемых хути", - сказано в заявлении.



Уточняется, что целью операции было нарушение и ухудшение возможностей, которые используют хути, чтобы угрожать мировой торговле и жизни моряков.



В Японии также приветствовали удары по военным объектам хути. По словам представителя японского правительства, Токио поддерживает своих союзников, которые работают над обеспечением безопасного прохода кораблей.



Саудовская Аравия выступила более сдержанно. В Эр-Рияде сказали, что с обеспокоенностью следят за ситуацией.



"Мы с обеспокоенностью следим за военными операциями в Красном море и авиаударами в Сане. Мы подчеркиваем, что безопасность и стабильность региона должны быть сохранены, и призываем избегать эскалации", - сказали в МИД Саудовской Аравии.