



Расследование в тюрьме "Рамон": Что было в телефоне террориста?

Сегодня, в воскресенье, 1 октября, состоится допрос еще трех женщин-охранниц из тюрьмы Рамон.



До сих пор было известно о запрещенной связи террориста с тремя женщинами-охранницами.



В отделе внутренней безопасности ШАБАК узнали о связи охранницы с террористом и вызвали ее в минувшую среду, 27 сентября, на допрос. Из дознания выяснилось, что связь произошла по обоюдному согласию. По окончанию допроса, женщину отвезли домой и запретили ей общаться с фигурантами дел в ближайшие две недели. После чего охранница провела консультацию с адвокатом и ее показания изменились. На последующем допросе она заявила, что “делала все по принуждению”.



По подозрениям, у заключенного в течение года беспрепятственно находился мобильный телефон. Террорист вел переписку сексуального характера, также там находились интимные фотографии допрошенной женщины-охранницы.



В своих новых показаниях охранница утверждает, что сначала она не реагировала на домогательства заключенного, но потом он стал угрожать ее семье. Поэтому она стала понемногу отвечать на его сообщения.



Встречи надзирательницы и заключенного происходили не в его камере, а в камере предварительного заключения. По ее словам, ей было настолько страшно от всего, что происходило, что она никому не рассказала о телефоне, который находился у преступника.



Также на допрос был вызван начальник тюрьмы, а после него еще трое женщин-надзирательниц, так как подозревается, что они не просто все знали о происходящем, но также состояли в связи с преступником. На данный момент следователи изучают их телефоны.



Все подозреваемые работают в одном крыле тюрьмы "Рамон".



Напомним нашим читателям, что это второе громкое дело после расследования о связях между охранницами и заключенными. Не столь давно систему всколыхнуло происшествие в тюрьме "Гильбоа". Последние полгода служба безопасности занимается сокращением женского штата среди тюремных надзирателей.



После начала расследования этого дела министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил, что на следующем заседании кабинета министров он внесет предложение назначить правительственную инспекционную комиссию по вопросу отношений женщин-охранниц с заключенными службы безопасности.