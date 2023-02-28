



Путин вручил актеру Сигалу высшую награду за “гуманитарную деятельность”

Президент России Владимир Путин наградил голливудского актера Стивена Сигала высшей государственной наградой за его международную гуманитарную и культурную деятельность, говорится в государственном указе, опубликованном в понедельник. В указе сообщается, что 70-летняя звезда боевиков награждена российским орденом Дружбы, и упоминается работа Сигала в качестве специального представителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией.



Родившийся в США актер и специалист по боевым искусствам работал в Японии и долгое время восхищался Путиным, от которого в 2016 году получил российский паспорт. Сигал, частый гость в России, поддержал аннексию Москвой украинского Крыма в 2014 году как “весьма разумную”, вступил в прокремлевскую партию “Единая Россия” в 2021 году и прошлым летом посетил контролируемую РФ часть восточной Украины, где встретился с лидером поддерживаемых Россией сепаратистов Пушилиным.



Украина в 2017 году запретила Сигалу въезд на пять лет по соображениям национальной безопасности.