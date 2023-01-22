



Путин уволил из Совбеза автора статьи о "ведьмином котле" и хасидах

В октябре 2022 года публикация Алексея Павлова «Что варят в «ведьмином котле» о «неоязыческих культах» на Украине вызвала скандал, после чего секретарь Совбеза Николай Патрушев извинился за эту статью



Помощник секретаря Совета безопасности Алексей Павлов снят с должности. В указе, который подписал президент Владимир Путин, причины не названы.



Генерал-лейтенант Павлов до прихода на эту должность в 2009 году работал в ФСБ. В прошлом году он привлек внимание заявлением о необходимости «десатанизации» Украины: Павлов в интервью сказал, что с 1990-х годов в стране увеличивалось число последователей религиозных сект, а после смены власти в 2014 году руководство страны вознамерилось «переформатировать умы украинских граждан» и «запретить настоящие ценности, которые несут православная вера, ислам и иудаизм».



Павлов считает, что в итоге из Украины сделали «тоталитарную гиперсекту», а «власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей».



Чиновник говорил, что бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов — неопятидесятник, экс-премьер Арсений Яценюк — хаббардист и сайентолог (некоторые сайентологические материалы в России включены в список экстремистских). Бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука он называет любавичскими хасидами.



«Киевский же магазин с ярким названием «Ведьмин котел» с начала специальной военной операции за немалые деньги предлагает покупателям совершить ритуал «наведения порчи» на русских», — говорил тогда же Павлов.



Статья Павлова вызвала возмущение главного раввина России Берла Лазара. Он отметил, что любавичские хасиды и религиозное движение «Хабад» — легитимная школа иудаизма, к этому направлению принадлежит сам Лазар, так же как и «90% раввинов, работающих в иудейских общинах России».



Тезисы Павлова оскорбляют «миллионы верующих евреев, в том числе значительное большинство евреев России», сказал он и отметил, что такие высказывания «можно было бы назвать вульгарным антисемитским бредом».



