Путин протестировал бомбардировщик Ту-160М и поделился впечатлениями
Президент России Владимир Путин пролетелся на стратегическом бомбардировщике Ту-160М.
Полет, место которого держится в строгой тайне, продлился полчаса.
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После тестирования Путин поделился своими впечатлениями перед журналистами.
"Техника отличная! Можно принимать в состав Вооруженных сил", - похвалил Путин.
По его словам, Ту-160М является "надежным новым самолетом".