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Путин протестировал бомбардировщик Ту-160М и поделился впечатлениями
22.02.2024 15:28 Алина Груднева

Путин протестировал бомбардировщик Ту-160М и поделился впечатлениями

Президент России Владимир Путин пролетелся на стратегическом бомбардировщике Ту-160М.

Полет, место которого держится в строгой тайне, продлился полчаса.

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После тестирования Путин поделился своими впечатлениями перед журналистами.

"Техника отличная! Можно принимать в состав Вооруженных сил", - похвалил Путин.

По его словам, Ту-160М является "надежным новым самолетом".

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