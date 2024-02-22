



Путин протестировал бомбардировщик Ту-160М и поделился впечатлениями

Президент России Владимир Путин пролетелся на стратегическом бомбардировщике Ту-160М.



Полет, место которого держится в строгой тайне, продлился полчаса.



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После тестирования Путин поделился своими впечатлениями перед журналистами.



"Техника отличная! Можно принимать в состав Вооруженных сил", - похвалил Путин.



По его словам, Ту-160М является "надежным новым самолетом".