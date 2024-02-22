



Путин придумал, почему россиянки не хотят рожать

Президент России Владимир Путин не считает, что война, которую он развязал против Украины, сказалась на демографическом спаде.



Во время поездки в Татарстан он сказал, что россиянки не хотят рожать, потому что "живут хорошо".



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"По мере роста благосостояния, доходов возникают другие ценностные установки — образование, пост-образование, получение каких-то дополнительных знаний. Потом все рождение ребенка откладывается, откладывается", - сказал Путин.