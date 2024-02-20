



Путин повысил в звании заместителя директора пенитенциарной службы

Это произошло всего через три дня после смерти Навального. Повышение Валерия Бояринева усилило возмущение, вызванное смертью Навального. Некоторые сторонники оппозиционера называют это "наградой за убийство Навального"



Путин присвоил заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерию Боярыневу звание генерал-полковника. Объявление было размещено на официальном интернет-портале Кремля через три дня после смерти Алексея Навального.



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Сегодня, 20 февраля, директор Фонда борьбы с коррупцией Навального Иван Жданов опубликовал в X пост с изображением указа, где написал, что повышение по службе является "личным вознаграждением за пытки и убийства со стороны Путина".

Личная награда за пытки и убийство от Путина. Зам главы ФСИН Бояринев, который курировал пытки над Алексеем Навальным, получил звание генерал-полковника от Путина через три дня после убийства. pic.twitter.com/szqagGTGdn — Ivan Zhdanov (@ioannZH) February 20, 2024

Как заместитель директора Боярынев курирует всю оперативную работу ФСИН, включая подразделения, ответственные за руководство деятельностью тюрем и других оперативных подразделений.



Как заявил Владимир Осечкин, основатель проекта Gulagu.net, Боярынев несколько раз вмешивался, чтобы добиться жесткого обращения с Навальным, и лично курировал пытки политзаключенных, а также принуждал украинских военнопленных признаться в геноциде и казни мирных жителей, чтобы обеспечить Кремлю оправдание войны.