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Путин поддержал "мирный план" Китая по Украине
15.05.2024 10:24 Алина Груднева

Путин поддержал "мирный план" Китая по Украине

Владимир Путин поддержал китайский "мирный план" по Украине.

В интервью агентству "Синьхуа" он сказал, что в КНР "прекрасно понимают" причины российской агрессии.

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"Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. В Пекине прекрасно понимают его первопричины и глобальное геополитическое значение", — сказал Путин.

По его словам, китайский "мирный план" представляет собой "реалистичные и конструктивные шаги" по достижению мира.

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