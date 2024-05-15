Путин поддержал "мирный план" Китая по Украине
Владимир Путин поддержал китайский "мирный план" по Украине.
В интервью агентству "Синьхуа" он сказал, что в КНР "прекрасно понимают" причины российской агрессии.
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"Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. В Пекине прекрасно понимают его первопричины и глобальное геополитическое значение", — сказал Путин.
По его словам, китайский "мирный план" представляет собой "реалистичные и конструктивные шаги" по достижению мира.