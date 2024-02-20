



Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

Президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну автомобиль российского производства для личного пользования в знак особых отношений, сообщили во вторник, 20 февраля государственные СМИ Северной Кореи.



В сообщении не говорится, что это за автомобиль и как он был доставлен. Но наблюдатели отметили, что это может нарушать резолюцию ООН, запрещающую поставку предметов роскоши в Северную Корею в попытке оказать давление на страну, чтобы она отказалась от своего ядерного оружия.



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Сестра Кима, Ким Ё Чон, и еще один северокорейский чиновник приняли подарок в воскресенье, и она передала Путину благодарность от своего брата, сообщило Центральное новостное агентство Кореи. Ким Ё Чон сказала, что подарок свидетельствует об особых личных отношениях между лидерами, говорится в сообщении.



Северная Корея и Россия значительно активизировали свое сотрудничество после того, как Ким посетил Россию в сентябре прошлого года для участия в саммите с Путиным. Во время визита Кима на главный российский космодром Путин показал северокорейскому лидеру свой личный лимузин Aurus Senat, а Ким сел на его заднее сиденье.



По данным российского государственного информационного агентства "Тасс", Aurus был первым российским автомобилем класса люкс, который использовался в кортежах высших должностных лиц, включая Путина, с тех пор как он впервые воспользовался лимузином Aurus во время церемонии инаугурации в 2018 году.



Известно, что 40-летний Ким владеет множеством роскошных автомобилей иностранного производства, которые, как считается, были ввезены в его страну контрабандой в нарушение резолюции ООН.



Во время своего визита в Россию он перемещался между местами встреч на лимузине Maybach, который был доставлен с ним в одном из специальных вагонов поезда. Во время предыдущей поездки в Россию в 2019 году Кима на вокзале Владивостока ждали два лимузина - Mercedes Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes Maybach S62. Также сообщается, что он использовал S600 Pullman Guard для двух встреч на высшем уровне с тогдашним президентом Дональдом Трампом в Сингапуре в 2018 году и во Вьетнаме в 2019 году. В 2018 году Ким воспользовался черным лимузином Mercedes, чтобы вернуться домой после встречи с тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в приграничной корейской деревне.



Наличие у Кима таких дорогих иностранных лимузинов свидетельствует о непроницаемости международных санкций в отношении Северной Кореи. Россия проголосовала за запрет на поставку предметов роскоши в Северную Корею, хотя, будучи постоянным членом Совета Безопасности, могла наложить вето на резолюцию.



Расширение связей между Северной Кореей и Россией происходит в то время, когда они находятся в состоянии отдельной конфронтации с Соединенными Штатами и их союзниками - Северная Корея из-за своей продвигающейся ядерной программы, а Россия из-за войны с Украиной. США, Южная Корея и их партнеры обвиняют Северную Корею в отправке обычных вооружений в Россию для ведения войны с Украиной в обмен на высокотехнологичные российские оружейные технологии и другую поддержку.



После того как министр иностранных дел Северной Кореи вернулся домой после визита в Россию в январе, государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Путин выразил готовность посетить Север в ближайшее время.

