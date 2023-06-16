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путин | Фото: скриншот
16.06.2023 17:48 Алина Груднева

Путин не исключил возможности применения ядерного оружия

Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности применения ядерного оружия.

Соответствующее заявление он сделал на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

"Использование ядерного оружия теоретически возможно, если возникнет угроза существования России", - сказал он.

Путин признал факт того, что первая партия тактического ядерного оружия доставлена в Беларусь.

"У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они об этом знают и постоянно склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им", - добавил он.

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