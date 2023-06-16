



Путин не исключил возможности применения ядерного оружия

Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности применения ядерного оружия.



Соответствующее заявление он сделал на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.



"Использование ядерного оружия теоретически возможно, если возникнет угроза существования России", - сказал он.



Путин признал факт того, что первая партия тактического ядерного оружия доставлена в Беларусь.



"У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они об этом знают и постоянно склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им", - добавил он.

