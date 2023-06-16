Путин не исключил возможности применения ядерного оружия
Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности применения ядерного оружия.
Соответствующее заявление он сделал на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
"Использование ядерного оружия теоретически возможно, если возникнет угроза существования России", - сказал он.
Путин признал факт того, что первая партия тактического ядерного оружия доставлена в Беларусь.
"У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они об этом знают и постоянно склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им", - добавил он.