



Путин: 95% ядерных сил России модернизированы

Президент России Владимир Путин заявил, что 95 процентов стратегических ядерных сил России модернизированы, а ВКС только что получили четыре новых сверхзвуковых бомбардировщика, способные нести ядерные заряды.



Путин выступил с речью по случаю ежегодного празднования Дня защитника Отечества, на следующий день после того, как он совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике Ту-160М.



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Большую часть своей речи он посвятил достижениям военно-промышленного комплекса.



"Опираясь на реальный боевой опыт, мы будем и дальше всемерно укреплять Вооруженные силы, в том числе постоянно проводить их переоснащение и модернизацию", - сказал Путин.



"Сегодня доля современных вооружений и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а в военно-морской составляющей "ядерной триады" - почти 100%", - добавил он.



Путин сообщил, что Россия начала серийное производство новых гиперзвуковых ракет "Циркон" и что сейчас проходят испытания новые ударные системы, которые он не уточняет.



Военно-морской флот пополнился новыми стратегическими подводными лодками, а вооруженные силы получили четыре бомбардировщика Ту-160М с ядерными ракетами, на которых он летал вчера.



"На очереди - разработка и серийное производство перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военную сферу", - говорит он.