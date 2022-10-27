



Прогноз: КНР может найти замену Тайваню в виде куска России

Китай может отказаться от своих претензий на Тайвань.

Такое мнение выразил аналитик по нацбезопасности США Крейг Хупер.

По его мнению, взамен КНР может претендовать на восточную Россию.

"Основания для "просмотра" китайско-российской границы глубоки. Китай мог бы легко найти повод для отмены текущих соглашений, требуя, чтобы РФ вернула Восток, а также около 23 000 квадратных миль бывшей китайской территории, которой Россия владела с 1860 года", – считает он.