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Прогноз: Гади Айзенкот присоединится к партии Лапида
12.08.2022 14:19 Ольга Белозерова

Прогноз: Гади Айзенкот присоединится к партии Лапида

Ожидается, что бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот на следующей неделе объявит о своем решении относительно того, будет ли он баллотироваться в Кнессет.

Как сообщает "Аруц Шева", ожидается, что Айзенкот присоединится к партии премьер-министра Яира Лапида "Еш Атид". 

По словам журналистки Дафны Лиэль, в последние недели Айзенкот пытался убедить Лапида и министра обороны Бени Ганца ("Кахоль Лаван") объединить усилия, но его старания не принесли результатов.

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