



Прогноз: Гади Айзенкот присоединится к партии Лапида

Ожидается, что бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот на следующей неделе объявит о своем решении относительно того, будет ли он баллотироваться в Кнессет.



Как сообщает "Аруц Шева", ожидается, что Айзенкот присоединится к партии премьер-министра Яира Лапида "Еш Атид".



По словам журналистки Дафны Лиэль, в последние недели Айзенкот пытался убедить Лапида и министра обороны Бени Ганца ("Кахоль Лаван") объединить усилия, но его старания не принесли результатов.