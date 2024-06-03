



Президент ЮАР получил плохие результаты на выборах

Президент Сирил Рамафоса назвал результаты выборов в ЮАР победой демократии, несмотря на то, что его партия Африканский национальный конгресс (АНК) впервые потеряла большинство голосов.



Партия, которую когда-то возглавлял Нельсон Мандела, получила 159 мест в 400-местном парламенте, по сравнению с 230 местами в предыдущем созыве.



Это худший результат АНК на выборах с тех пор, как 30 лет назад был положен конец апартеиду, хотя у нее по-прежнему больше всего мест.



Результаты, объявленные в воскресенье, означают резкое падение поддержки партии, которая теперь должна войти в коалицию, чтобы сформировать следующее правительство.



"Наш народ высказался, нравится нам это или нет, но он высказался", - сказал г-н Рамафоса.



"Как лидеры политических партий, как все те, кто занимает ответственные посты в обществе, мы услышали голоса наших людей и должны уважать их пожелания".



У политических партий Южной Африки есть две недели, чтобы выработать коалиционное соглашение, после чего новый парламент будет заседать, чтобы выбрать президента.



Бывший президент Джейкоб Зума, который сейчас возглавляет партию MK, занявшую третье место, не присутствовал на оглашении результатов, но предположил, что может оспорить их.



Ранее в тот же день г-н Зума призвал к повторному проведению выборов и заявил, что избирательная комиссия не должна объявлять окончательные результаты.

