



Президент Ирана: мы примем историческое решение о войне в Газе

Президент Ирана Ибрагим Раиси выступил на экстренном совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде.



Комментируя ситуацию в Газе, он сказал, что единственным решением конфликта является создание “палестинского государства” от “реки до моря”. Он призвал все присутствующие на саммите стороны занять четкую позицию, выбрав, на чьей они стороне.



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"Мы хотим принять историческое решение относительно того, что происходит на палестинских территориях. Убийства мирных жителей и бомбардировки больниц являются проявлениями израильских преступлений в Газе. Сегодня каждый должен решить, на чьей стороне он стоит", - сказал он.



Иранский лидер также призвал "вооружить палестинцев" и ввести санкции и энергетический бойкот в отношении Израиля, а также предъявить обвинения в адрес США в Гааге. Более того, Раиси требует привлечь инспекторов для проверки "израильских ядерных объектов".