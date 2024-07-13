



Президент Ирана: "Мы не будем реагировать на давление США"

Новоизбранный президент Ирана заявил, что его правительство создаст "баланс в отношениях со всеми странами" в соответствии с национальными интересами и предпосылками для мира, но подчеркнул Соединенным Штатам, что его страна "не будет реагировать на давление".



Масуд Пезешкиан написал "Мое послание новому миру" в государственной газете "Тегеран Таймс", высоко оценив последние президентские выборы, которые "продемонстрировали замечательную стабильность", и пообещав выполнить "обещания, которые я дал во время своей предвыборной кампании".

