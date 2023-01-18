



Президент Евросовета призвал мир предоставить Украине танки

Страны ЕС должны увеличить военную помощь Украине. В частности, предоставить украинским военным танки западного образца. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель во время выступления в Европарламенте.



Он отметил, что украинцы почти год противостоят российской агрессии, а Москва продолжает реализовать стратегию разрушения и террора. Мишель напомнил европейским парламентариям об активных боях в районе Бахмута и Соледара, а также о ракетном ударе по Днепру.



Глава Евросовета выступил за предоставление украинской армии современных танков и призвал страны-члены ЕС принять это решение.



"Мы, Евросоюз, продолжим поддерживать их (украинцев, - ред.) столько, сколько будет необходимо. Мы продолжим военную поддержку благодаря расширению Европейского фонда по поддержанию мира. Сейчас пора действовать. Украине срочно нужно большее вооружение, и лично я выступаю за то, чтобы предоставить Украине танки", - сказал Мишель.



Также он напомнил, что лидеры ЕС приняли программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 18 млрд евро и одновременно усилили давление на Кремль путем принятия уже 9-го пакета санкций.



"Мы также увеличиваем нашу материальную помощь, особенно, чтобы помочь украинцам пройти эту зиму, поскольку Россия продолжает уничтожать критическую инфраструктуру. Мы прислали около 80 тыс. тонн различных материалов, включая генераторы, бойлеры и трансформаторы. Большая помощь поступает от стран-членов ЕС, которые уже выделили Украине около 50 млрд евро. Согласно данным Евробарометра, европейские граждане поддерживают такие усилия. Наши граждане знают, что поддержка Украины означает поддержку мира, демократии и международного порядка", - подчеркнул президент Европейского совета.