Новости » Политика
Премьер Словакии пригрозил Третьей мировой
20.01.2024 16:11 Алина Груднева

Премьер Словакии пригрозил Третьей мировой

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией, пообещал, что его страна будет блокировать членство Украины в НАТО.

Соответствующее заявление он сделал в субботу, 20 января.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

"Словакия будет блокировать членство, поскольку это бы означало в противном случае начало Третьей мировой", - предупредил он.

По словам Фицо, 24 января он встретится в Ужгороде с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Премьер Словакии пообещал, что его страна не намерена поставлять Украине оружие для защиты от России, но собирается предоставить гумпомощь.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы