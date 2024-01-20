



Премьер Словакии пригрозил Третьей мировой

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией, пообещал, что его страна будет блокировать членство Украины в НАТО.



Соответствующее заявление он сделал в субботу, 20 января.



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"Словакия будет блокировать членство, поскольку это бы означало в противном случае начало Третьей мировой", - предупредил он.



По словам Фицо, 24 января он встретится в Ужгороде с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Премьер Словакии пообещал, что его страна не намерена поставлять Украине оружие для защиты от России, но собирается предоставить гумпомощь.