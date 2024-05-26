Новости » Политика
Премьер-министр Грузии обвинил президента в госизмене
26.05.2024 11:20 Алина Груднева

Премьер-министр Грузии обвинил президента в госизмене

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в госизмене. 

Как известно, Зурабишвили выступает категорически против скандального закона об "иноагентах".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента", заявил Кобахидзе. 

По его словам, новейшая история Грузии и процессы в современном мире показали, что суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности страны.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы