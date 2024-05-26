Премьер-министр Грузии обвинил президента в госизмене
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в госизмене.
Как известно, Зурабишвили выступает категорически против скандального закона об "иноагентах".
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"Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента", заявил Кобахидзе.
По его словам, новейшая история Грузии и процессы в современном мире показали, что суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности страны.