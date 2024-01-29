



Премьер Грузии подал в отставку

В понедельник, 29 января, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подал в отставку.



"Я хотел бы проинформировать общественность о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю пост премьер-министра", - сообщил он.



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Гарибашвили пояснил, что уходит с поста премьера в рамках подготовки к президентским и парламентским выборам в 2024 году. По его словам, теперь он будет председателем правящей партии "Грузинская мечта".



"В команде множество успешных лидеров и необходимо дать другим возможность. Тем более, что сейчас перед нами стоят новые задачи - осенью мы выберем новый парламент, и "Грузинская мечта" должна подготовиться убедительно выиграть выборы, чтобы продолжить прогресс к другим, более высоким целям", - подчеркнул Гарибашвили.