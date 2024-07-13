



Премьер Австралии резко ответил России в связи со шпионским скандалом

Супружеская пара, имеющая австралийское и российское гражданство, была арестована по обвинению в попытке получить доступ к материалам, связанным с национальной безопасностью Австралии, хотя никакого существенного компромата выявлено не было, сообщила в пятницу Федеральная полиция Австралии.



"Широко распространилась информация об аресте в Брисбене супругов Киры и Игоря Королевых, имеющих российское и австралийское гражданство, по обвинению в попытке шпионажа в пользу России", - говорится в заявлении посольства России в столице Канберре, поступившем в пятницу в российское государственное информационное агентство РИА.



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"Цель этой кампании очевидна - поднять здесь новую волну антироссийской паранойи, отвлечь внимание австралийцев от многочисленных провалов политики правящей Лейбористской партии", - заявили в посольстве.



Альбанезе, выступая перед журналистами в субботу, заявил, что России необходимо "прекратить вмешиваться во внутренние дела других суверенных государств".



"Россия может получить сигнал: отступите. Россия занимается шпионажем здесь и по всему миру", - сказал Албанезе в Брисбене, столице штата Квинсленд.

