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Праздники не помеха: протесты против реформы пройдут 39-ю неделю подряд
30.09.2023 14:22 Алина Груднева

Праздники не помеха: протесты против реформы пройдут 39-ю неделю подряд

В субботу, 30 сентября, уже 39-ю неделю подряд состоятся акции протеста против правовой реформы, на которой, как ожидается, будут присутствовать десятки тысяч демонстрантов, несмотря на праздники.

Ожидается, что протесты пройдут примерно в 150 местах по всей стране.

Центральная акция состоится в Тель-Авиве. Марш стартует от площади Дезенгоф в 19:00. Выступления на Каплан начнутся в 20:00.

По словам организаторов, митинги на этой неделе продемонстрируют "разрушительный" характер правления премьер-министра Биньямина Нетаниягу для страны.

"Он является экспертом в расколе по религиозному и светскому принципу, по левым и правым - разделяй и властвуй. Экономика рушится, и все, что мы получаем, - это провокации и продолжающийся демонтаж демократии", - сказано в заявлении.
 

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