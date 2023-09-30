



Праздники не помеха: протесты против реформы пройдут 39-ю неделю подряд

В субботу, 30 сентября, уже 39-ю неделю подряд состоятся акции протеста против правовой реформы, на которой, как ожидается, будут присутствовать десятки тысяч демонстрантов, несмотря на праздники.



Ожидается, что протесты пройдут примерно в 150 местах по всей стране.



Центральная акция состоится в Тель-Авиве. Марш стартует от площади Дезенгоф в 19:00. Выступления на Каплан начнутся в 20:00.



По словам организаторов, митинги на этой неделе продемонстрируют "разрушительный" характер правления премьер-министра Биньямина Нетаниягу для страны.



"Он является экспертом в расколе по религиозному и светскому принципу, по левым и правым - разделяй и властвуй. Экономика рушится, и все, что мы получаем, - это провокации и продолжающийся демонтаж демократии", - сказано в заявлении.

