



Правительство Японии одобрило дополнительные меры по стимулированию рождаемости

Кабинет министров Японии одобрил несколько новых мер, направленных на повышение уровня рождаемости в стране, среди которых увеличение финансовой поддержки родителей и расширение государственной помощи на большие категории населения, сообщает NHK.



На увеличение правительственной помощи молодым семьям и более широкий охват категорий населения, которым она будет предоставляться, в течение следующих трех лет планируется выделять около 25 миллиардов долларов ежегодно.



В частности, планируется отменить лимит дохода семьи для получения пособия при рождении ребенка, расширить государственную поддержку на детей старших классов средней школы, а также ввести выплаты ежемесячного пособия в размере 215 долларов многодетным семьям на третьего ребенка и каждого последующего к ним до совершеннолетия.



Эти меры начнут внедрять с октября следующего года.



Чтобы уменьшить финансовую нагрузку на семьи во время получения детьми высшего образования, предполагается увеличение категорий студентов, имеющих право на стипендии или скидки в оплате обучения.



Среди других мер стимулирования рождаемости правительство Японии планирует увеличить государственное финансирование родов и повысить выплаты по отпуску по уходу за ребенком, чтобы даже если оба родителя ушли в отпуск, доход семьи не изменялся в течение четырех недель.



Для финансирования этих мер планируется реформировать расходы по социальному обеспечению, а также временный выпуск государственных облигаций, чтобы не увеличивать налоговое бремя для населения.



Детали мер и схем финансирования правительство окончательно определит до конца года.





