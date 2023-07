Потенциальная опасность: В Иране представили новую версию БПЛА Shahid – видео

Корпус стражей исламской революции Ирана представил для обновленную версию беспилотного летательного аппарата Shahid, который получил название Shahid-149 Gaza. Об этом пишет IRNA.



По сообщению КСИР, новый беспилотник получил подвесное шасси и опору. Известно, что БПЛА был разработан компанией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation.



Разработчики заявили, что он способен летать более 35 часов и преодолевать 7 тысяч километров на одной миссии.



Иранские военные утверждают, что новый дрон "поможет для разведки, слежки и изучения местности".



Власти Ирана продолжают сотрудничать с Российской Федерацией, поставляя боеприпасы, дроны-камикадзе и военное снаряжение. Также Тегеран помогает Кремлю построить завод по производству ударных беспилотников в особой экономической зоне Алабуга , находящейся в 10 километрах от города Елабуга в Татарстане.

