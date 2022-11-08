



Поставки БПЛА в Россию раздирают Иран изнутри

В Иране разгорелись внутренние споры относительно поставок беспилотников-камикадзе России для войны в Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

В частности, уже даже на публичном пространстве начали выступать влиятельные в Иране люди. Среди них оказался редактор местной газеты Jomhouri Eslami Масих Мохаджери.

По мнению журналиста, официальный Тегеран должен посоветовать Москве соблюдать международное право. Мохаджери считает, что нужно запретить России использовать иранские БПЛА, а также укрепить отношения с Украиной.

С критикой также выступил экс-посол Ирана в РФ Нематолла Изади. Он считает, что министерство иностранных дел не было уведомлено военными по поводу поставок беспилотников-камикадзе, а Тегеран, посчитавший сделку выгодной, подвергся "обманной операции со стороны РФ, которая вовсе не служит национальным интересам Ирана".