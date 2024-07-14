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После покушения, Китай продает футболки с окровавленным Трампом
14.07.2024 18:00 MIGnews.com

После покушения, Китай продает футболки с окровавленным Трампом

Китайские сайты электронной коммерции продают футболки и сумки с окровавленным лицом Дональда Трампа после того, как бывший президент пережил покушение на убийство на митинге в Пенсильвании. 

Футболка за 8 долларов была лишь одной из сотен товаров с изображением Трампа, которые продавались в Китае в течение многих лет и в прошлом году включали его фоторобот. 

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На Weibo, крупнейшем китайском сайте социальных сетей, репортаж китайской государственной телекомпании CCTV о покушении стал главной темой более чем на 90 минут, набрав более 230 миллионов просмотров.
 

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